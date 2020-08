Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Teban, primarul orasului Cugir, a anuntat marti intr-o postare pe Facebook, ca una dintre fiicele sale a fost confirmata cu noul coronavirus, mentionand ca el a iesit negativ la testare.

- Compartimentul de Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș este abilitat sa comunice urmatoarele: La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș sunt testați pozitiv cu noul Coronavirus 22 de polițiști, iar 13 se afla in izolare la domiciliu. Dintre aceștia, 16 polițiști testați…

- Restartul in circuitul WTA nu este unul lipsit de primejdii pentru jucatoarele implicate. Oficialii turneului de la Palermo au anunțat ca o jucatoare a fost testata pozitiv cu noul coronavirus. Identitatea sportivei nu a fost dezvaluita inițial, dar ulterior s-a aflat ca este vorba despre Viktoria Tomova,…

- O femeie gravida bolnava de COVID-19 a decedat, joi dupa-amiaza, dupa ce a intrat in stop cardio-respirator in timpul transferului de la Arad la Timisoara, a transmis aradon.ro. Seful DSP Arad, Horea Timis, a declarat pentru sursa citata ca femeia avea 39 de ani si era gravida in 28 de saptamani. Ea…

- Actrița indiana Aishwarya Rai Bachchan, 46 de ani, a fost testata pozitiv cu noul coronavirus. De asemenea, mai multe rude ale acesteia sunt și ele infectate, conform The Guardian.Soțul lui Aishwarya Rai Bachchan, actorul Abhishek Bachchan, precum și socrul acesteia, legendarul actor Amitabh Bachchan,…

- Tenismanul sarb Viktor Troicki a fost testat pozitiv cu coronavirus, anunta site-ul croat SportKlub. El a participat la turneul Adria Tour, dupa care au mai fost testati pozitiv Grigr Dimitrov si Borna Coric, potrivit news.ro.Si sotia lui Viktor, Aleksandra, insarcinata cu al doilea copil al cuplului,…

- Presedintele Uruguayului, Luis Lacalle Pou, se afla in carantina dupa ce a intrat in contact cu o functionara ce a fost testata pozitiv la coronavirus, a anuntat vineri serviciul de presa al Presedintiei uruguayene intr-un comunicat, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.Este vorba de o functionara…

- Pe scurt: - familia barbatului nu a primit niciun buletin de analize din care sa reiasa ca barbatul de 58 de ani a fost depistat pozitiv la testarea COVID, detinand doar buletine potrivit carora alte doua teste anterioare, efectuate pe 3, respectiv pe 4 mai, aveau rezultate negative; - DSP ar fi anuntat…