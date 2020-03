Stiri pe aceeasi tema

- Soția legendarului baschetbalist Kobe Bryant, care a murit duminica intr-un accident de elicopter, impreuna cu fiica sa, a postat un mesaj emoționant pe Instagram, in care le mulțumește milioanelor de oameni care i-au fost alaturi in zilele care au urmat tragediei.

- Andreea Antonescu a luat decizia finala. Artista a depus actele de divorț și și-a luat un avocat care sa o reprezinte in instanța. Andreea Antonescu s-a saturat sa prelungeasca situația. Artista a anunțat inca din septembrie ca-și dorește sa divorțeze, insa soțul sau nu a gasit timp sa vina din America…

- Si-au sters toate pozele de pe contul de Instagram si nu se mai urmareau! Fiica lui Adrian Minune si sotul ei fac primele declaratii despre despartire. Motivul pentru care Bogdan Caplescu și-a dorit sa dispara toate pozele cu ei.

- Peste 150 de pachete de Craciun ajung in aceasta perioada la copii si batrani din satele Doljului, la initiativa Fundatiei Gazeta de Sud, cu sprijinul Top Gel, Ruris si Exflor Craiova. Intr-una din zile, ajungem pe ulite inguste din Teasc, Ghindeni si Apele Vii. Din case darapanate, unde ai crede ca…

- Mirabela Dauer a trecut prin momente ingrozitoare. Deși acum este mereu vazuta cu zambetul pe buze, aceasta ascunde o drama care i-a schimbat viața. Artista a fost casatorita cu Traian Popovici, cu care a avut și un baiat care, in cele din urma, a ajuns in grija tatalui. Inainte de divorț, Mirabela…

- Sarah Dumitrescu este jucatoare de baschet, iar in octombrie a semnat cu cea mai importanta Universitate din SUA, cea din Mississippi. Din pacate s-a accidentat grav in timpul unei partide, motiv pentru care Anamaria Prodan a plecat de urgenta in America. Anamaria Prodan a pierdut casa la…