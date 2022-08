O tânără, în spatele tragediei de la calea ferată. Agresorul și victima i-au fost iubiți O tragedie a avut loc azi in zona Dragoș Voda din Bistrița. Un tanar a ajuns la spital, in stare critica, dupa ce a fost injunghiat. Totul ar fi inceput de la o tanara… Un tanar a fost injunghiat astazi, in zona Dragoș Voda din Bistrița. Acesta se afla la plimbare cu mama, sora și tatal sau, cand a aparut un alt tanar care-l amenința cu moartea. Doar ca de la amenințare pana la fapte nu a trecut mult. Agresorul a venit in fuga spre el, a scos cuțitul și l-a injunghiat. Victima a incercat sa fuga, deși agresorul „se ținea” dupa el. A fugit aproximativ 30 de metri, s-a inchis in scara unui bloc… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie a avut loc azi in zona Dragoș Voda din Bistrița. Un tanar a ajuns la spital, in stare critica, dupa ce a fost injunghiat. Totul ar fi inceput de la o fata… Un tanar a fost injunghiat astazi, in zona Dragoș Voda din Bistrița. Acesta se afla la plimbare cu mama, sora și tatal sau, cand a aparut…

- Șoferul unui camion a forțat, vineri, trecerea de cale ferata, de la Petricani, deși bariera era in coborare pentru a semnaliza venirea trenului. In urma incidentului, trei trenuri de calatori au acumulat intarzieri, au transmis oficialii de la CFR Infrastructura, care au postat imagini cu intregul…

- DN 17 e taiat de treceri la nivel cu cale ferata, pe Valea Bargaului. Dupa ani de presiuni și promisiuni, s-a semnat cintractul de incepere a lucrarilor de semaforizare a acestor treceri. In prima etapa lucrarile vor fi facute in trei locații: In vara lui 2021 se semna faza de proiectare a semaforizarii…

- Presedintele USR, Catalin Drula, sustine ca ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, „distruge” calea ferata, avand in vedere ca 35 din 74 de licitatii de reparatii au fost anulate in ultimele saptamani. „Cum distruge Grindeanu calea ferata: 35 din 74 de licitatii de reparatii, anulate in ultimele…

- Un lord al drogurilor, capturat in Brazilia, a fost extradat și a ajuns in Italia pentru a executa o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Tribunalul Constanta a decis azi, 22 iunie 2022, condamnarea la inchisoare pe viata a barbatului, de 41 de ani, suspectat ca si ar fi ucis prin injunghiere cumnata Fapta a avut loc in cartierul Medeea din Constanta. Victima a fost injunghiata de 42 de ori. Minuta Solutia pe scurt: In baza art.188 alin.1…

- Azi dimineața, prin 112, a fost anunțat un accident rutier cu o victima neincarcerata in orașul Vișeu de Sus. Incidentul a avut loc pe strada Dragoș Voda din oraș. La fața locului au ajuns echipajele de prim ajutor și polițiștii care urmeaza a stabili ce s-a intamplat. ACTUALIZARE In urma accidentului…