Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unei tinere model din Rusia a fost gasit ascuns intr-o valiza la mai bine de un an dupa ce a disparut, informeaza Antena3 . Gretta Vedler, in varsta de 23 de ani, a fost ucisa la o luna dupa ce a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care l-a numit pe Vladimir Putin „psihopat” și…

- Un incident deosebit de grav a fost scos la iveala in mijlocul invaziei ruse in Ucraina. Potrivit unei investigatii publicate de Washington Post, agentii FSB (n.r. - Federal Security Service, Serviciul de Informatii al Rusiei) au mers, in septembrie 2021, la domiciliul directoarei generale Google din…

- Un inalt oficial al Pentagonului afirma ca intre „2.000 si 4.000" de soldati rusi si-au pierdut viata in Ucraina de la inceputul invaziei, potrivit BFM TV. Ucraina afirma ca Rusia a pierdut pana acum 11.000 de soldati, in timp ce Moscova a evocat un bilant 498 de morti, in 2 martie. Locotenent generalul…

- Directia principala de informatii a Ministerului Apararii al Ucrainei sustine ca soldatii ucraineni au reusit sa-l elimine in timpul luptelor de la Harkiv pe Vitalii Gerasimov, un general-maior al armatei ruse. Vitalii Gerasimov este comandant militar rus, general-maior, sef de stat major si prim-adjunct…

- Imaginile cu drona au aratat joi (3 martie) distrugerea cladirilor și vehiculele militare rusești arse in Borodyanka, un orașel la 60 km (40 mile) nord-vest de Kiev, unde localnicii au susținut ca au respins un atac rusesc. Cel mai rapid exod de refugiați din acest secol este in desfașurare, un milion…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cerut, joi, introducerea legii martiale in toate teritoriile tarii, dupa ce seful statului rus, Vladimir Putin, a declarat in zori inceperea unei "operatiuni militare" in Ucraina, transmite Reuters. "Introducem legea marțiala pe intreg teritoriul țarii noastre",…

- Recunoasterea de catre Rusia a independentei regiunilor separatiste din estul Ucrainei va constitui o incalcare grosolana a dreptului international, a denuntat miercuri secretarul de stat american Antony Blinken, care a criticat rezolutia votata de catre Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului…