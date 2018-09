Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea muzicii din Statele Unite ale Americii! Joseph Maus a murit in timp ce se afla intr-un turneu in Letonia impreuna cu trupa din care facea parte alaturi de fratele sau, artistul John Maus. Anunțul trist a fost facut de reprezentanții casei de producție cu care colaborau. Vestea…

- Doliu in lumea muzicii din Statele Unite ale Americii. Joseph Maus a murit in timp ce se afla intr-un turneu in Letonia impreuna cu trupa din care facea parte alaturi de fratele sau, artistul John Maus.

- Este doliu in lumea muzicii din Statele Unite ale Americii! Joseph Maus a murit in timp ce se afla intr-un turneu in Letonia impreuna cu trupa din care facea parte alaturi de fratele sau, artistul John Maus. Anunțul trist a fost facut de reprezentanții casei de producție cu care colaborau. Joseph Maus…

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: O Organizatie a Tratatului Nord-Atlantic puternica ''e buna pentru Europa si e buna pentru Statele Unite ale Americii'', a declarat, miercuri, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul conferintei NATO Engages si a…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Drganea, a transmis, miercuri, pe Facebook, un mesaj cu prilejul Zilei Naționale a Statelor Unite ale Americii, afirmand ca, la 21 de ani de la demararea parteneriatului strategic, Romania este alaturi de SUA.”La 21 de ani de cand am inceput construirea…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, a condus marti, 26 iunie, reuniunea Comitetului Interministerial pentru implementarea „Acordului de acces dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind activitatile fortelor SUA stationate pe…

- O echipa de ingineri din Statele Unite ale Americii a dezvoltat o ''piele'' electronica ce permite utilizatorilor de proteze pentru maini sa se bucure de simtul atingerii chiar daca nu au una sau ambele membre superioare, informeaza UPI. E-derma este dispusa pe suprafata protezei si…

- Simona Halep este principalul subiect de discutie în sportul mondial. Românca face furori chiar si în Statele Unite ale Americii, acolo unde poza ei a fost pusa pe o cladire din Madison Square Garden, potrivit Mediafax. Simona Halep a reusit, în sfârsit, sa…