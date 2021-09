Stiri pe aceeasi tema

- Cei de la asociația Look Inside strang rechizite pentru copiii care provin din familii din Timiș aflate in nevoie. Puteți dona ghiozdane gata echipate de școala pentru 48 de elevi din clasele I-XII din Coșteiu, Lugoj, Giarmata sau Timișoara.

- Zeci de mii de oameni din Europa vor ieși in același timp cu bicicletele in zece țari europene. Acțiunea face parte din proiectul WoW Europe și va avea loc simultan in data de 11 septembrie. Bicicliștii la Castelul Corvinilor din Hunedoara Zeci de mii de persoane din zece țari europene sunt chemate…

- In urma dezastrelor din 16 iulie, cand doua viituri au lovit localitatea Roșia Montana mutand tone de pamant și pietriș inundand și ingropand casele localnicilor, mulți dintre aceștia au ramas doar cu hainele de pe ei. Toata zona este intr-o situație grava datorita lipsei apei, alimentelor, hainelor…

- O asistenta de la Spitalul Municipal din Lugoj a ajuns la pe mainile medicilor din Timișoara dupa ce a fost victima unui accident petrecut chiar in sala de operație. The post Incident grav in sala de operație a spitalului din Lugoj. Asistenta, ranita dupa ce o lampa UV a cazut peste ea appeared first…

- Anul acesta, Asociația „Copii și zane” impreuna cu Parohia Romano-Catolica „Preasfanta Inima a lui Isus” Timișoara III-Elisabetin și in colaborare cu o firma de papetarie doresc sa asigure 81 de ghiozdane complet echipate pentru copii care provin din familii aflate in dificultate. Nu sunt uitați nici…

- Sunteți chemați sa vindeți sau sa cumparați haine, carți sau jucarii online, la evenimentul de tip yard sale organizat de Academia Mamicilor din Timișoara. Banii stranși vor fi direcționați catre campania „Un ghiozdan la inceput de an”. Puteți ajuta cei peste 300 de copii, din șapte localitați din județul…

- Echipa naționala de fotbal a Italiei este noua campioana a Europei dupa ce a invins Anglia cu 3-2 la loviturile de departajare, in finala EURO 2020 de pe Stadionul Wembley din Londra. Berardi, Bonucci și Bernardeschi au inscris pentru Italia, in timp ce Belotti și Jorginho au ratat, iar pentru Anglia…

- Dupa ce a ajuns in atenția melomanilor cu mai multe single-uri care s-au bucurat de success in randul amatorilor de muzica hip hop, artistul timișorean K-riga a lansat albumul de debut numit „Uranus”. „In ceea ce privește titlul acestui mini – album… Tot timpul eram intrebat de ce «Uranus». Eu raspundeam…