- Moscova „nu opereaza cu categorii de imbunatațire a relațiilor cu Washingtonul”, a declarat purtatoarea de cuvint a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova. Ea a adaugat ca nu l-a considerat in principiu posibil, in timp ce Statele Unite ale Americii decid cu privire la furnizarea de arme grele.…

- In urma cu mai bine de un an, Raul acuza dureri din ce in ce mai intense la mana dreapta, astfel a decis sa faca niște investigații. Diagnosticul a zguduit intreaga familie și prietenii tanarului: Sarcom Epitheloid, o rara forma de cancer.

- In Franța, furtuna Gerard a lasat peste 75 de mii de locuințe fara curent electric. Meteorologii au emis cod galben de vreme rea in majoritatea zonelor, in timp ce alte trei regiuni se afla sub cod portocaliu.Vantul a suflat cu o rafala de 160 de kilometri pe ora. In Marea Britanie, din cauza inundațiilor,…

- „Statele Unite ale Americii s-au transformat intr-un distrugator al comerțului internațional, un element turbulent al lanțului industrial și de aprovizionare global și un harțuitor”, a declarat joi purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin. Declarația vine dupa ce, miercuri,…

- Autoritațile iraniene au amenințat ca vor lua masuri extreme impotriva familiilor fotbaliștilor de la naționala, daca aceștia ar fi refuzat sa intoneze imnul la meciul cu SUA, decisiv la calificarea in „optimile” Campionatului Mondial. UPDATE 21:00 / Jucatorii Iranului au cantat imnul Fotbaliștii Iranului,…

- Republica Moldova va beneficia de suport financiar oferit de Statele Unite ale Americii pentru consolidarea securitatii energetice, transmite miercuri Radio Chisinau, dupa ce membrii Comisiei de politica externa si integrare europeana au avizat pozitiv initierea negocierilor si a semnarii celui de-al…

- Autoritatile cu atributii de control din cadrul Aeroportului International Avram Iancu Cluj-Napoca au descoperit ascunse, in urma controlului de securitate efectuat asupra unui bagaj de cala, 152 de cartuse calibru 22 mm si 38 mm. In urma controlului de securitate efectuat asupra unui bagaj de cala…