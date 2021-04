Stiri pe aceeasi tema

- Sentinta nu este definitiva Magistratii de la Tribunalul Prahova au condamnat-o pe fiica unui preot din Urlati la sapte ani si sase luni de inchisoare, aceasta fiind acuzata de tentativa de omor. Sentinta nu este definita, putand fi atacata prin apel. La momentul comiterii faptei – in luna februarie…

- O fosta eleva a Colegiul Al.I.Cuza din Prahova, I. Teodora de 19 ani, a fost condamnata la sapte ani si sase luni de inchisoare pentru tentativa de omor. Decizia apartine Tribunalului Prahova si nu este definitiva. Teodora a vrut sa-si omoare prietena cu care impartea acelasi apartament inchirat in…

- Cei doi pacienti arși in incendiul de la Inotesti, din judetul Prahova, au fost transferati marti, cu ajutorul unui avion MApN, la spitale din Belgia și Austria. Victimele sunt un paznic și un vizitator. O femeie, victima a altui incendiu, este și ea transferata in strainatate.

- Un scandal izbucnit, azi-noapte, intr-un cartier marginaș al Ploieștiului, a dis la ranirea a doua persoane. Victimele, injunghiate de un al treilea individ, au fost transportate la spital. Evenimentul s-ar fi petrecut pe o strada din cartierul Bereasca. IJP Prahova a anunțat, luni, ca agresorul a fost…

- In seara zilei de 19 februarie 2021, in jurul orei 21:30, o deținuta incarcerata in Penitenciarul de Femei Targșoru Nou a atacat și lovit o asistenta medicala care urma sa-i administreze tratamentul. Deținuta este clasificata cu risc pentru siguranța penitenciara, aceasta executa o pedeapsa privativa…

- O femeie de 34 de ani, din județul Prahova, a fost condamnata la 2 ani și 4 luni de inchisoare cu suspendare pentru violențe in familie și lipsire de libertate in mod ilegal, victima fiind fetița ei in varsta de 9 ani. Copila a fost pedepsita cu brutalitate de mama, care era nemulțumita de felul in…

- Construct Design SRL este banuita de tentativa la folosirea sau prezentarea cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene. Societatea comerciala Construct Design SRL, cu sediul in sat Somova, judetul Tulcea,…

- Sapte barbati au fost retinuti pentru 24 de ore intr-un dosar de proxenetism, procurorii spunand ca prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este de aproximativ 300.000 de euro, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Politistii de investigatii criminale din Prahova,…