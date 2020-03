Stiri pe aceeasi tema

- Angajata Spitalului Judetean de Urgenta din Pitesti care a sustras din unitate masti, manusi si dezinfectanti a fost retinuta la finalul audierilor in noaptea de vineri spre sambata. Femeia e acuzata de delapidare.

- F. T. Luni, politistii din Alba Iulia au retinut-o pe o prahoveanca din Mizil, aceasta fiind banuita de comiterea infractiunii de furt. Potrivit unor surse judiciare, femeia, in varsta de 41 de ani, i-ar fi furat unei batrane suma de aproximativ 95.000 de mii de lei, inseland-o prin “Metoda pomana”.…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au reținut pentru 24 de ore o femeie cercetata pentru savarșirea infracțiunii de talharie calificata, fapta prevazuta și pedepsita de Codul penal.

- FOTO – Arhiva La data de 13 februarie, politistii din cadrul Politiei municipiului Turda, Biroul de Investigatii Criminale, in urma investigațiilor efectuate au identificat o femeie de 39 de ani din Turda, banuita de comiterea infractiunii de delapidare in forma continuata. In fapt, in perioada 2.12.2019…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de o femeie de 43 de ani, din Blaj, cercetata pentru infracțiunea de furt. Se pare ca, la data de 20 ianuarie 2020, in timp ce se afla in incinta unei societați…

