- O femeie de 42 de ani din Piatra Neamț, care a decis sa nasca la domiciliu, asistata de o moașa pe care a gasit-o pe Facebook, a murit dupa ce a suferit o hemoragie puternica, informeaza Agerpres.

- Maramureșencele sunt femei deosebit de frumoase și ospitaliere, dar și cand se enerveaza… Imaginile au fost surprinse in Ocna Șugatag și arata faptul ca 3 femei s-au luat la bataie in mijlocul drumului, lasandu-și autoturismele pe carosabil. IPJ Maramureș a facut clarificari despre caz și a informat…

- Atentie, imagini cu un puternic impact emotional pentru pasionatii de masini Ii invidiem pe colegii de la RAR Iasi, dar ii rugam sa ne mai spuna povestile unor astfel de autovehicule. Desi par aliniate la start pentru o cursa in care s ar putea intrece clasicul, rafinamentul si exclusivismul, intalnirea…

- Știm cat de importanta este cafeaua dimineața și cam ce beneficiu major ne aduce ea, dar oare cunoaștem și celelalte avantaje ale consumului? Indiferent daca o consumam pe cea cumparata din cadrul unei cafenele sau pe cea facuta de noi acasa, acestea raman neschimbate. Bineințeles ca cea facuta acasa…

- Accidentul mortal a avut loc miercuri, 19 aprilie, in comuna Letcani, și a fost cauzat de o greseala a soferului camionului: la o trecere de pietoni, acesta nu s-a uitat bine in unghiul mort, adica in partea din fata a cabinei, unde vizibilitatea este zero, scrie Ziarul de Iași, care a publicat imaginile…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al celor de la FCSB, a spus ca Octavian Popescu (20 de ani) nu va evolua in meciul de la Sfantu Gheorghe, cu Sepsi, din play-off-ul Superligii. Tanarul jucator s-a accidentat in meciul cu naționalei Romaniei cu Belarus, iar GSP a anunțat in exclusivitate ca…

- Cristina Balan a nascut in cada din cauza unei experiențe traumatizante. A preferat sa taie cordonul ombilical al bebelușului chiar soțul ei pentru ca, susține ea, la nașterea anterioara ar fi fost injurata de un medic. Cristina Balan a vorbit despre experiența unei nașteri fara niciun medicament, doar…