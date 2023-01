Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 24 de ani din Statele Unite, Jess Prinsloo, a fost ceruta in casatorie de catre partenerul ei in timpul unei vacanțe in Africa de Sud. Cateva zile mai tarziu, femeia, care avea o alergie acuta la lactate, a suferit o reacție fatala dupa ce a folosit o lingura greșita pentru a-și amesteca…

- Un barbat din Marea Britanie și-a pierdut viața dupa ce ambulanța a ajuns dupa doua ore jumatate. Soția acestuia a sunat dupa ajutor iar pana la sosirea paramedicilor l-a resuscitat timp de 20 de minute pentru a-l menține in viața.

- O fetița in varsta de 13 ani din Piatra Neamț, practicanta de volei și legitimata la Clubul Sportiv Școlar Piatra Neamț, s-a stins din viața vineri, 6 ianuarie, dupa ce și-a pierdut conștiența in timpul unui antrenament. Eleva a fost resuscitata mai intai de profesor, apoi de cadrele medicale care s-au…

- Pele, unul dintre cei mai apreciați și iubiți fotbaliști, a murit la 82 de ani, anunța BBC. Acesta se lupta cu o boala grea și in ultimele saptamani a primit ingrijiri paliative dupa de corpul sau nu a mai raspuns la chimioterapie.

- Muzicianul și profesorul Viorel Simionca s-a stins astazi din viața. Vestea a venit din partea Centrului Județean pentru Cultura Bistrița-Nasaud, instituția in care Viorel Simionca a și muncit zeci de ani. Centrul Județean pentru Cultura Bistrița-Nasaud a anunțat cu puțin timp in urma ca muzicianul…

- Lumea muzicii este in doliu! Din nefericire, un artist indragit a murit astazi, la 76 de ani. Anunțul a fost facut unul dintre prietenii sai cu care a imparțit scena. Dan McCafferty s-a stins din viața, fostul solist al trupei rock Nazareth, s-a stins din viața astazi.