O tânără din Kenya produce cărămizi din plastic reciclat ''mai dure decât cimentul'' Confruntata zi de zi cu un dusman omniprezent si ignorat de toti, plasticul, tanara kenyana Nzambi Matee, de profesie inginer, amesteca cu nisip in mica ei fabrica din Nairobi fragmente de plastic provenind de la ambalaje de lapte, sampon si pungi de cereale, topeste materia prima rezultata la temperaturi inalte si o modeleaza sub forma de caramizi, transmite joi EFE intr-un reportaj.



"Ne-am saturat (sa nu se faca nimic). Deseurile plastice nu sunt doar o problema kenyana, ci una globala si, daca nu suntem in stare sa oferim solutii practice, a le cere oamenilor sa adopte o cultura…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

