- Ronny Rosenthal (58 de ani), fost atacant cu o contribuție importanta la titlul caștigat de Liverpool in 1990, a vorbit in exclusivitate pentru Gazeta despre legatura sa de sange cu Romania, despre experiențele alaturi de fotbaliști romani și despre profilul tanarului jucator roman

- In varsta de 52 de ani, Maria Buza e una dintre cele mai cunoscute actrițe din Romania. E fericita pe plan profesional, dar și personal. Acum, in preajma sarbatorilor de iarna, vedeta se reunește cu toata familia la țara, acolo unde s-a mutat de cateva luni. A vrut sa scape de agitația din Capitala,…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a decis ca anul 2023 va fi „Anul omagial al pastorației persoanelor varstnice” și „Anul comemorativ al imnografilor și cantareților bisericești (psalți)” in Patriarhia Romana. Muzica psaltica a cuprins, in ultimii ani, o dezvoltare fara precedent…

- Claudiu Iordache a fost director general al Institutului Revoluției Romane din Decembrie 1989, din 2004 pana in martie 2018, cand a fost demis intr-un mod controversat. A fost demonstrant in Revoluția Romana din Timișoara din primele ore, in primul oraș declarat de revoluționari liber de comunism. Este…

- Șansa la viața pentru 5 pacienți din Alba, Cluj, Bucuresti. Familia unui barbat in moarte cerebrala a ales sa-i doneze organele Una dintre cele mai recente intervenții de prelevare organe și transplant din Romania a dat o noua șansa la viața unor persoane din Alba, Cluj, București și Caraș-Severin.…

- Aproape 8.000 de romani au fost in Maldive in primul trimestru al anului, conform turoperatorului Paralela 45. Romania ocupa locul sase in clasamentul turistilor straini. Maldive revine in portofoliul de vacante al Paralelei 45, cu zboruri charter inca de la finalul lunii noiembrie. O saptamana de vacanța…

