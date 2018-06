Stiri pe aceeasi tema

- Soferii care asteptau joi seara la un semafor din Copou au avut parte de o surpriza. O tanara s-a decis sa realizeze ad-hoc un moment artistic in plina strada. FOTO: Facebook (Arhi Geo - "Esti din Iasi daca...")

- Intamplare ieșita din comun in centrul unuia dintre cele mai aglomerate orașe din Romania! Șoferii au fost șocați sa vada cum o vaca se plimba libera prin centrul orașului, miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 16:30. Un martor a fotografiat bovina mergand liniștita pe liniile de tramvai, in plina zi,…

- Un barbat și-a prins piciorul intr-o canalizare, la Constanța și a avut nevoie de intervenția pompierilor de la SMURD. Barbatul a ramas blocat intre dalele de scurgere și nu s-a putut elibera, in ciuda ajutorului dat de trecatori. Oamenii au cerut ajutorul autoritaților. Trecatorul care și-a prins vineri…

- Megan LeCrone, o cunoscuta balerina, a facut un adevarat show in cadrul unui eveniment monden. Imbracata intr-o rochie de culoare rosu, destul de larga si cu decolteu, bruneta a atras privirile tuturor.

- Claudia Patrascanu a devenit, anul trecut, pe 24 ianuarie, mamica pentru a doua oara. Recent, la un post de televiziune, soția lui Gabi Badalau a vorbit despre al treilea copil. Artista vrea sa ramana, din nou, insarcinata și spera sa aiba și o fetița. Bruneta are, deja, doi baieți. „Nu acum (n.r. nu…

- Un barbat se afla pe Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” din Iași și amenința ca se va arunca in gol. Deși mulți oameni i-au cerut sa coboare, acesta refuza dialogul. Autoritațile au ajuns la locul incidentului. Un negociator de la Jandarmerie a urcat pe cladire pentru a discuta cu barbatul. Salteaua…

- Trei copii care s-au imbolnavit de rujeola au murit in ultima saptamana, acestia fiind din judetele Iasi, Bacau si Neamt. De asemenea, medicii au primit confirmarea diagnosticului de rujeola pentru un al patrulea deces care era in investigare, fiind vorba despre un copil de cinci luni din Bacau. Numarul…