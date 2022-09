Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski afirma, in mesajul catre populatie, ca pe intreg teritoriul temporar ocupat al Ucrainei, din Crimeea pana in regiunea Harkov, armata rusa nu are si nu va avea nicio baza sigura, el precizand ca fortele ruse a fost instruite sa captureze regiunea Donetk pana…

- Ziua Nationala a Ucrainei este marcata astazi, 24 august, sub o mare tensiune, la sase luni de la lansarea invaziei ruse, in momentul in care Statele Unite vor anunta un nou ajutor militar de 3 miliarde de dolari, cel mai mare acordat vreodata Kievului, potrivit AFP. „Trebuie sa fim…

- Soldatul ucrainean Dmytro Dovzhenko, a reușit sa-și revada familia dupa șase luni petrecute pe front. In tot acest timp, el incearca sa-și elibereze mintea de imaginile razboiului. „Acum sunt acasa. Sunt acolo unde se afla soția și copiii mei. Sunt acasa. Bineințeles, sunt fericit. Sunt foarte fericit”,…

- Este ziua cu numarul 177 in razboiul inceput de Rusia in Ucraina. Forțele armate ale Moscovei au bombardat din nou orașul Harkov, potrivit mai multor relatari. De asemenea, armata Kievului pare ca a atacat obiective militare ale Rusiei din Crimeea și chiar de pe teritoriul Federației. Incendii și explozii…

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime

- „Tribunalul districtual Lenin” din Crimeea ocupata de ruși a decis arestarea pentru 10 zile a unui DJ care a difuzat piesa „Dyke pole” („Campul salbatic”) a rapperului ucrainean YARMAK intr-o cafenea aflata intr-un oraș din estul peninsulei anexate ilegal de Rusia, potrivit publicației ucrainene Pravda…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe prim-vicesecretarul Consiliului National de Securitate si Aparare, Ruslan Demcenko, pe seama caruia o investigatie jurnalistica a pus un acord semnat in anul 2010 si care a favorizat ocuparea peninsulei Crimeea de catre Rusia, relateaza luni agentia…

- Ucraina spune ca Rusia ataca furibund estul țarii, dar trupele sale rezista cu inverșunare. De cealalta parte, Moscova ii acuza pe ucraineni ca au lovit platformele de extragere a gazelor din Marea Neagra, in largul peninsulei Crimeea. Trei oameni ar fi fost raniți și șapte sunt disparuți, susține un…