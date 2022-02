O tânără din Cuzdrioara a dispărut din Cluj. Sună la 112 dacă ai văzut-o! – FOTO Ieri, 11 februarie, poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca MICAN ADELA ANDREEA, in varsta de 25 de ani, a plecat voluntar in ziua de 11 februarie, in jurul orelor 18.00, pe raza municipiului Cluj-Napoca, fara a reveni la domiciliu. Din informațiile Dej24.ro, Adela este din localitatea Cuzdrioara. SEMNALMENTE – inalțime aproximativa 1.70 m, constituție atletica, par șaten, ochi negri. Conform polițiștilor, la momentul plecarii persoana era imbracata cu o pereche de pantaloni, geaca și eșarfa, toate de culoare roz. Persoanele care pot furniza orice informatii despre… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

