- In imaginile surpinse se poate observa cum ursoaica și cei trei pui cautau mancare intr-un tomberon. Cand a vazut ca autoturismul se apropie de locul in care se aflau puii, ursoaica a sarit si a lovit portiera din dreptul soferului. Speriat, acesta din urma a apasat pedala de acceleratie, evitand in…

- O femeie din SUA a lovit doi copii pe trotuar crezand ca unul era mexican, iar celalalt din Orientul Mijlociu. Ea a fost condamnata la 25 de ani de inchisoare pentru „infracțiuni motivate de ura”. Ambii copii - un baiețel și o fetița - au supraviețuit atacului, insa s-au ales cu numeroase rani.

- O femeie a filmat momentul in care soțul sau se transforma intr-un adevarat erou. Cand a surprins un hoț care furase o geanta, omul a reacționat in cel mai surprinzator mod posibil și i-a dat o lecție de neuitat.

- Criminalul nu a acceptat ca a fost parasit și a amenințat-o de mai multe ori.Tanara ceruse ajutorul poliției, insa rudele susțin ca raspunsul primit ar fi fost ca "atacatorul trebuie prins in fapt, ca sa fie pedepsit", potrivit ziare.com."Pe la 1 fara 20 m-a sunat un prieten de-ai lor: "Veniți ca pe…

- Scene de groaza s-au petrecut in urma cu puțin timp, in Capitala. O mașina de lux a ars in totalitate sub podul Baneasa. Incendiul s-a petrecut chiar sub pod, intr-o zona in care se aflau și alte mașini parcate. Din primele informații, se pare ca mașina fusese parcata cu puțin timp inainte sa izbucneasca…

- Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasa (PPDA), deține un microbuz care este scris pe cumnatul sau, dar nu se afla in declarația de avere. Potrivit lui, mașina nu este in declarație din motivul unei decizii a executorului judecatoresc care il impune sa vanda mașina pentru a achita o amenda…

- Gestul polițistului local din Iași a starnit un val de simpatie in randul comunitații, dar și al autoritaților din municipiu. Potrivit Ziarului de Iași, reprezentanții unei firme din municipiu au fost impresionați de gestul barbatului și au anunțat imediat dupa eveniment ca doresc sa il recompenseze.…

- Un roman de 24 de ani a fost arestat la Estepona, in Spania, fiind acuzat ca l-a convins pe batranul de care avea grija sa-si vanda casa si masina. Tanarul, care este banuit ca a sustras zeci de mii de euro proveniti din tranzactie, s-a dat de gol dupa ce a retras „dintr-un foc” de la bancomat o suma…