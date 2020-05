Stiri pe aceeasi tema

- Nava maritima de interventie MAI 2114, din cadrul Grupului de Nave Mangalia, a revenit luni dimineata in portul de baza dupa o misiune de aproximativ trei luni in Marea Egee, sub egida Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta - FRONTEX, informeaza un comunicat de presa, potrivit…

- O adolescenta din județul Valcea a fost gasita spanzurata in padure, dupa ce familia a dat-o disparuta in urma cu aproximativ doua saptamani, potrivit publicației Gazeta Valceana. Fata obisnuia sa mai plece voluntar de acasa, insa de fiecare data se intorcea dupa cateva zile.

- Copila de 15 ani din Comrat, anunțata disparuta de poliție miercuri, a fost gasita de niște persoane care au recunoscut-o. Aceasta a fost vazuta la o stație de transport public, intr-o localitate din raionul Comrat.

- Polițiștii au reușit sa dea de urma unei femei in varsta de 88 de ani, dupa ce rudele acesteia au telefonat la 112 și au declarat ca batrana a disparut de acasa și nu se știe in ce direcție a plecat.

- Dragostea invinge frica de COVID-19! Disparuta de cateva zile, o minora a fost gasita in casa iubitului ei, informeaza monitorulcj.ro.In varsta de 17 ani , fata a disparut pe 14 aprilie din comuna Cuzdrioara, județul Cluj. Fata a plecat de acasa in mod voluntar, iar absența ei a fost anuntata, o zi…

- Rețeta celebrei inghețate McFlurry nu este deloc complicata și trebuie neaparat incercata in zilele calduroase ce vor veni, avand in vedere ”vacanța forțata” in care ne aflam unii dintre noi de mai bine de trei saptamani.

- Pe masura ce tot mai mulți oameni sunt afectați de pandemia COVID-19, este posibil sa ai o stare de incertitudine și sa te simți anxios in legatura cu schimbarile care au loc, cum ar fi autoizolarea sau nevoia de a lucra de acasa. Astfel, ne dorim sa...

- Batranii din caminul din Ramnicu-Valcea au fost dați afara de autoritați, pentru a nu risca sa se imbolnaveasca de coronavirus, insa familiile a zeci de oameni in varsta refuza sa ii ia acasa și sunt dispuse sa iși asume prin declarație pe propria raspundere un eventual deces al varstnicului, relateaza…