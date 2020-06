Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a transmis ca militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni au intervenit in noaptea de luni spre marți cu doua autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din comuna Fantana Mare. La sosirea echipajelor,…

- Un barbat a murit, joi, in urma unui incendiu izbucnit dupa explozia unei butelii, intr-o casa din localitatea Albesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta.La fata locului au intervenit doua autospeciale de stingere si un echipaj SMURD B, potrivit agerpres.ro.…

- Un baiețel de 6 ani, din Hincești, a disparut fara urma ieri, in jurul orei 12.00. Rudele disperate, poliția, dar și mai mulți oameni din localitate sint in cautarea micuțului. In ziua dispariției, Osipciuc Beniamin, baiatul de 6 ani, era imbracat intr-un maiou galben, pantaloni verzi și șlapi de culoare…

- Un copil in varsta de șase anișori, din Hincești, a fost dat disparut, dupa ce nu a mai fost vazut acasa de o bucata buna de vreme. In seara zilei de ieri și pe parcursul nopții au fost efectuate cautari de catre hanceșteni impreuna cu poliția. Informația a fost confirmata de ofițera de presa a IP Hincești,…

- Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare transmite cetațenilor ca deși maine este 1 Mai, care pe langa faptul ca reprezinta Ziua Internationala a Muncii este si o zi marcata prin iesiri la iarba verde, gratare si petreceri, anul acesta cu toții va trebui sa o abordam diferit, prin respectarea Ordonanțelor…

- ”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 18 aprilie a.c, in jurul orei 17.50, Kiss Victoria Cristina, in varsta de 15 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj a plecat de la domiciliu si nu a mai putut fi contactata”, anunta Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj.…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata, la o gospodarie din localitatea Dambovicioara, flacarile propagandu-se ulterior si la o a doua gospodarie din vecinatate, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges, potrivit Agerpres. "Nu au fost victime omenesti, insa din pacate aproximativ…

- Militarii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Bacau au montat un tunel de dezinfectare la Spitalul Municipal Onești. Cu ajutorul acestui dispozitiv, persoana care trece prin el se va putea dezinfecta atat prin pulverizarea soluției biocide, cat și cu ajutorul radiațiilor ultraviolete și a…