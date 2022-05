Stiri pe aceeasi tema

- La data de 5 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au pus in executare mandat de executare a perepsei inchisorii emis de Judecatoria Baia Mare la data de 22 martie. Mandatul a fost emis pe numele unui baimarean in varsta de 55 de ani, care a fost condamnat la 1…

- In cursul lunii martie, polițiștii baimareni au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca persoane necunoscute, profitand de neatenția angajaților unui magazin alimentar, au patruns in zona de birouri a societații comerciale de unde, dintr-un seif lasat neasigurat, au sustras bani și bonuri de masa,…

- Organele de cercetare penala ale poliției judiciare din cadrul Serviciului de Investigații Criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la savarșirea infracțiunilor de inșelaciune, fals material in inscrisuri oficiale și uz de fals, savarșite de o femeie de 50 de ani din Baia Mare. ”In cursul zilei…

- Duminica, 20 martie, la ora 09.30, polițiști din cadrul Poliției Orașului Ulmeni au depistat un barbat de 27 de ani din Chelința, pe numele caruia autoritațile judiciare din Austria au emis un mandat european de arestare sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat. Polițiștii din cadrul Serviciului…

- Joi, 24 februarie, la ora 22.00, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de catre Judecatoria Baia Mare, pe numele unui barbat de 27 de ani. Acesta este condamnat la 1 an de inchisoare sub aspectul comiterii infracțiunii…

- Marți, 15 februarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, Biroul Urmariri, au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Tribunalul Maramureș, pe numele unui barbat de 39 de ani din Baia Mare. Acesta a fost condamnat la pedeapsa inchisorii de cinci ani pentru…

- Vineri, 11 februarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Baia Mare, pe numele a doi barbați de 36 și 65 de ani din Mireșu Mare și Baia Mare. Unul dintre ei a fost condamnat la o pedeapsa de 10 luni…

- usIn urma investigațiilor derulate de polițiștii de investigații criminale romani și a cooperarii polițienești internaționale au fost depistați trei barbați, banuiți de talharie și tentativa la omor, fapte ce ar fi fost comise in Germania. La data de 26 ianuarie 2022, autoritațile germane au inițiat…