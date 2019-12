Stiri pe aceeasi tema

- Este frumoasa, este antreprenoare și va reprezenta Romania la Miss Universe. Vorbim despre Dorina Chihaia, tanara care va merge in Atlanta, Statele Unite ale Americii, pentru a lua parte la cea de-a 68-a ediție a concursului Miss Universe 2019.

- Votul in strainatate pentru alegerile prezidentiale s-a incheiat in Europa, Asia, Africa si Australia, a anuntat, duminica seara, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Procesul electoral continua in Argentina, Brazilia, Chile, Columbia, Cuba, Mexic, Peru, Statele Unite ale Americii, Uruguay,…

- O bucureșteanca a fost desemnata Miss Universe Romania 2019. Dorina Chihaia are 26 de ani și urmeaza sa reprezinte Romania la Miss Universe 2019, concurs ce se va desfașura in Statele Unite ale Americii. „Sunt extrem de fericita ca am reușit sa-mi implinesc inca un vis, acela de a-mi reprezenta țara…

- Celebrand in acest an a 68-a editie, Miss Universe, cea mai importanta si prestigioasa competitie internationala de frumusete, se va desfasura in acest an in Statele Unite ale Americii in perioada 28 noiembrie – 9 decembrie. Marea finala va avea loc in Atlanta in data de 8 decembrie si va fi transmisa…

- Dorina Chihaia, o tanara in varsta de 26 de ani, va reprezenta Romania la cea de-a 68-a ediție a competiției Miss Universe, a carei mare finala va avea loc pe 8 decembrie, in Atlanta, Statele Unite ale Americii.