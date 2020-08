O tânără declarată moartă s-a trezit la casa funerară O tanara de 20 de ani din Detroit ce a fost declarata moarta s-a trezit la Casa Funerara. Femeia a fost gasita inconștienta in locuința sa și nu mai respire. Paramedicii care au ajuns la fața locului au incercat sa o resusciteze, insa in cele din urma au declarat-o moarta. Trupul tinerei, al carei nume nu a fost dezvaluit, a fost incredințat mai apoi rudelor ei, fara a mai fi trimis la morga. Citește și: Cel mai neobișnuit simptom ce ar putea fi asociat cu COVID-19. Toți l-am avut pana acum Șocul vieții l-au avut angajații unei case funerare cand femeia a inceput sa respire, noteaza People .… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

