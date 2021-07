Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 32 de ani a murit dupa ce a alunecat de pe o stanca, unde poza pentru un selfie. Sofia Cheung a cazut in gol de la 5 metri intr-o cascada din Hong Kong, relateaza FOX News. Sofia posta pe Instagram fotografii din timpul aventurilor ei riscante, escaladand munți și stand atarnata de bucați…

- Larisa Iordache (25 de ani) trece prin momente extrem de dificile. Mama gimnastei a incetat din viața dupa o lunga lupa cu o boala necruțatoare. Mama Larisei suferea de cancer, iar in ultima perioada, starea sa de sanatate s-a agaravat. Din cauza problemelor cu mama sa, Larisa Iordache și-a anulat deplasarea…

- Un instructor de parasutism si un client au murit duminica in Australia, dupa ce au cazut dintr-un avion, inainte sa sara impreuna cu parasuta, relateaza AFP, informeaza News.ro. Accidentul a avut loc la Goulburn, la aproape doua ore sud-vest de Sydney, dupa ce avionul s-a confruntatcu ”probleme”,…

- Un barbat a murit, vineri seara, dupa ce a cazut intr-o canalizare descoperita din municipiul Galati, intr-o zona in care se efectuau lucrari. "In cursul acestei seri (...), politistii au fost sesizati, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la faptul ca pe strada Traian Vuia din municipiul…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise duminica intr-o explozie masiva a unei conducete de gaz in centrul Chinei, a informat presa chineza de stat. Explozia a avut loc in jurul orei 6:30, ora locala, in Shiyan, din provincia Hubei, potrivit autoritatilor locale. Shiyan are o populatie de peste…

- Tragedie in China! 21 de oameni au murit in timpul unui maraton montan desfasurat pe o distanta de 100 de kilometri in nord vestul tarii.Cand sportivii au ajuns intr-o parte a traseului aflata la altitudine mare, vremea s-a schimbat brusc.

- V. S. O tragedie care a intrat in atenția Poliției s-a petrecut, luni seara, la Sinaia. In jurul orei 19:30, polițiștii din cadrul Poliției stațiunii Sinaia au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 41 de ani din Sinaia ar fi cazut de la balconul unui imobil, in timp ce se sprijinea…