- Autoritațile din Marea Britanie au ajuns, dupa doi ani de zile de ancheta, la o concluzie in cazul morții tinerei Bethan Roper, care a decedat la cateva minute dupa ce a luat trenul spre Țara Galilor de Sud, unde iși avea reședința. Imediat dupa ce tanara s-a urcat in tren, a scos capul pe geam […]

- O tanara de 35 de ani a murit din cauza unui accident vascular cerebral dupa ce s-a vaccinat cu serul produs de compania AstraZeneca. Vaccinul ar fi provocat formarea unui cheag de sange la nivelul creierului, informeaza The Telegraph. Pacienta, o asiatica in varsta de 35 de ani, a mers la spital la…

- Cantarețul de muzica populara, Corin Dobrinescu, de profesie inginer, a murit, sambata dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit de o duba, pe raza localitații Horezu. Medicii sosiți de urgența la locul accidentului au incercat sa-l resusciteze, insa fara succces. Șoferul dubei care l-a lovit pe Corin Dobrinescu…

- Un barbat a murit dupa ce mașina pe care o conducea a ieșit de pe șosea și a lovit violent un copac. Circulația auto pe Drumul Național 79A este blocata. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 79A, intre localitațile Șicula și Ineu, județul Arad,…

- Renumitul dirijor Razvan Metea a murit la 43 de ani, fiind infectat cu coronavirus. Acesta a dezvoltat o forma severa a bolii. Dirijorul din Cluj-Napoca a stat mai multe saptamani la terapie intensiva. Razvan Metea a stat in coma. Medicii spun ca decesul a venit in urma complicațiilor aparute. Razvan…

- Un studiu recent arata ca in Regatul Unit al Marii Britanii, care este de altfel și prima țara care a inceput vaccinarea populației impotriva Covid-19, imunitatea de masa va fi atinsa pe 12 aprilie. Ar mai dura doar cateva zile pana cand Marea Britanie va atinge imunitatea de masa, potrivit calculelor…

- Un studiu recent arata ca aproximativ o treime din pacienții diagnosticați cu Covid-19 spitalizați in Marea Britanie au fost internați din nou dupa cateva luni. Conform The Guardian , spitalizarea in cazul acestor pacienți a venit in urma sechelelor pe care boala le-a lasat. Studiul arata ca reinternarea…