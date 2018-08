Stiri pe aceeasi tema

- Legea care interzice purtarea valului integral islamic (burqa sau niqab) in spatiul public a intrat in vigoare miercuri in Danemarca, unde orice persoana care poarta un vesmant ce ii acopera fata este pasibila acum de amenda, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Pentru oponentii sai, aceasta…

- Legea care interzice purtarea valului integral islamic (burqa sau niqab) în spatiul public a intrat în vigoare miercuri în Danemarca, unde orice persoana care poarta un vesmânt ce îi acopera fata este pasibila acum de

- Legea care interzice purtarea valului integral islamic (burqa sau niqab) in spatiul public a intrat in vigoare miercuri in Danemarca, unde orice persoana care poarta un vesmant ce ii acopera fata este pasibila acum de amenda, relateaza AFP. Pentru oponentii sai, aceasta lege este o incalcare a libertatii…

- Poliția din Germania a inchis unul dintre terminalele de la aeroportul din Munchen, dupa ce o persoana a trecut neverificata de punctul de securitate. Incidentul a determinat anularea sau amanarea mai multor zboruri, incusiv a unei curse din Sibiu și retur . Poliția federala din Bavaria a comunicat…

- Parlamentul danez a adoptat joi o lege care interzice purtarea valului integral islamic in spatiul public, dupa ce si alte state europene, cum sunt Franta si Belgia, au adoptat masuri similare, informeaza AFP si dpa, preia Agerpres.Potrivit documentului adoptat cu 75 de voturi pentru si 30…

- Danemarca s-a alaturat mai multor tari europene care au interzis purtarea valului islamic precum niqab-ul sau burka, decizie condamnata de organizatiile pentru drepturile omului, care considera ca adoptarea unei legi in acest sens nu era "nici necesara si nici potrivita”, scrie The Guardian.

- Cel putin o persoana a fost ranita intr-un liceu din California unde politia a intervenit dupa ce a fost anuntata ca s-au inregistrat tiruri de arma, a relatat postul american de televiziune CBS citand autoritatile locale, transmite AFP. Incidentul s-a produs la liceul Highland School…

- Zeci de persoane, protestatari, dar și susținatori ai PSD, s-au strans, luni, la sediul partidului, in contextul intalnirii dintre Liviu Dragnea și barbatul care l-a provocat sa iși faca un selfie, care a adus o lada de bere pentru a iși onora pariul. Un protestatar a fost amendat, informeaza agentia Mediafax.In…