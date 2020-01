O tânără de 24 de ani din judeţul Vrancea a născut într-o ambulanţă SMURD O tanara de 24 de ani din judetul Vrancea a nascut, sambata, intr-o ambulanta SMURD, care fusese solicitata pentru a o transporta la spital. La nici 500 m de la plecarea ambulantei spre unitatea spitaliceasca, s-a declansat nasterea. Fiind la prima interventie de acest fel, paramedicii au solicitat sprijin de specialitate si au asistat la nastere. Tanara mamica a fost transportata apoi la spitalul din Adjud. Cei trei colegi paramedici si-au exprimat dorinta de a fi si nasii fetitei. (Rador/FOTO radioiasi.ro) Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

