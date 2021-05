O tânără de 23 ani de ar fi fost găsită moartă într-un cămin din Tudor Vladimirescu Anunțul ar fi fost facut printr-un apel la numarul unic de urgența 112 de catre o persoana care a anunțat incidentul. Din primele cercetari, ar fi vorba despre o tanara de 23 de ani care ar fi fost gasita decedata intr-o camera de camin. „In jurul orei 20:00 am fost sesizati cu privire la faptul ca intr-un camin din zona Tudor Vladimirescu a fost gasita o tanara de 23 de ani posibil decedata. Potrivit primelor informatii nu au fost gasite urme de violenta fizica asupra victimei”, au transmis reprezentantii IPJ Iasi, potrivit bzi.ro. Articolul O tanara de 23 ani de ar fi fost gasita moarta intr-un… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

