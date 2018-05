Stiri pe aceeasi tema

- Scandal urias in Franta, dupa ce o femeie a murit fiindca operatoarea unui serviciu de urgenta nu i-a trimis o ambulanta. S-a intamplat in Strasbourg in decembrie anul trecut, dar cazul a fost facut public abia acum, dupa ce a aparut inregistrarea discutiei.

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al lui Mihaița, baiatul lui Nelu Ploieșteanu, a fost adus de la spital. Familia și apropiații se afla acum la priveghi, iar pentru artist acestea sunt cele mai grele clipe din viața lui.

- Un barbat in varsta de 49 de ani, din satul tulcean Trestenic, a murit, in noaptea de joi spre vineri, in urma unui incendiu care i-a cuprins locuinta. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu, a declarat, pentru Agerpres, ca incendiul a fost…

- O persoana a murit si alte trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineata, pe raza localitatii Leghin Pipirig din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, un microbuz in care se…

- O pacienta diagnosticata cu gripa de tip B in varsta de 78 de ani a decedat prin stop cardio-respirator la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia in data de 11 martie 2018. Pacienta, care locuia in comuna Pianu, județul Alba, a fost internata la secția de contagioase a spitalului, in 26 februarie,…

- Femeia era internata de doua saptamani la Reanimare si respire cu ajutorul aparatelor. Toate testele au confirmat ca suferea de gripa, dar tratamentul nu a avut efect. Pacienta, care avea sistemul imunitar slabit, a murit.

- Valeriu Cristian Barbuica, din Targu Jiu, tatal unui copil de un an si patru luni care a murit duminica trecuta pe patul Spitalului de Urgenta „Bagdasar Arseni“ din Bucuresti, face declaratii grave la adresa personalului medical de la Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) Gorj.