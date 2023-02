Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 21 de ani a fost transportata cu un elicopter SMURD la Unitatea de Primiri Urgente Oradea, dupa ce a suferit un accident cu ATV-ul in zona partiei de schi Vartop-Arieseni, a informat, duminica, Salvamont Alba. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un barbat de 66 de ani din comuna doljeana Calarași a fost scos de pompieri dintr-o fantana de 10 metri adancime. Barbatul a fost transportat la spital cu elicopterul SMURD. Potrivit ISU Dolj, pompierii doljeni au intervenit in aceasta dimineața in localitatea Calarași cu o autoapeciala, un echipaj…

- "In partea superioara a locului folosit pentru saniute, langa partiile de schi din Vartop, o tanara a cazut si si-a pierdut constienta. Diriginta fetei a rugat o persoana sa apeleze SNAU 112", au transmis reprezentantii Serviciului Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Alba, relateaza Agerpres.Fetita…