- Doi tineri cu varstele de 16 si 20 de ani au murit intr-un accident de circulatie care a avut loc in cursul noptii de vineri spre sambata, in Baile Herculane, dupa ce masina in care se aflau a intrat in coliziune cu o autoutilitara condusa de un barbat din judetul Gorj, noteaza Agerpres. Fii la…

- Un accident spectaculos a fost surprins de camerele de supraveghere ale unei locuințe din Dumbrava, județul Bacau. Pe E 85, drum care și-a capatat renumele de „Șoseaua morții”, un autoturism s-a rotit in aer, dupa ce a lovit un cap de pod. VIDEO: Facebook, Agurita Biea Potrivit unui martor, problema…

- Un alt grav accident de circulație s-a produs, in aceasta dimineața, in jurul orei 03.51, pe DN 6, supranumit ”șoseaua morții”, intre localitațile Jupa și Zagujeni. Din primele informații, in timp ce un autoturism inmatriculat in Cehia circula pe DN 6, in direcția Caransebeș, la Km 464, ar fi patruns…

- Continua aproape zi de zi accidentele foarte grave pe DN 6, poreclita si „soseaua mortii”. In aceasta dimineata un transportor de autovehicule a ranit doua persoane angajate in traversarea unei treceri de pietoni in zona garii din Baile Herculane. Un cetațean turc conducea ansamblul de vehicule, pe…

- O noua tragedie s-a produs, duminica dimineața, pe șoseaua morții – DN 6. Un apel la 112 a alarmat echipele de intervenție in jurul orei 4.30. Un autoturism și o autoplatforma s-au ciocnit intre localitațile Buchin și Slatina Timiș. Cand au ajuns la fața locului, o victima era inconștiența și, in scurt…

- Un alt grav accident rutier s-a petrecut, in aceasta dimineața, pe DN 6, in zona localitații Armeniș. Dupa apelul la 112, la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție de la Detașamentul de Pompieri Caransebeș. Un autoturism și un TIR s-au ciocnit, iar in urma accidentului, doua…

- Un grav accident rutier s-a petrecut duminica, 13 noiembrie, langa Cluj, la intrarea pe A3, in zona Nadașel. In urma accidentului, o femeie a murit si alte doua persoane au fost ranite grav.