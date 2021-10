Putin și-a făcut pofta în spațiu

După 12 zile pe Stația Spațială Internațională, actrița Iulia Peressild și regizorul Klim Șipenko au aterizat, duminică, 17 octombrie, în stepa Kazahstanului. With all three crew members out of the Soyuz spacecraft, a Russian film crew is now shooting scenes with actress Yulia Peresild and cosmonaut Oleg Novitskiy. The footage… [citeste mai departe]