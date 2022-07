Stiri pe aceeasi tema

- Militari ucraineni au au improvizat un lansator multiplu de rachete MLRS din diferite componente, unele dintre acestea salvate de pe vehicule rusești avariate sau distruse. Imaginile cu lansatorul improvizat au fost distribuite pe o rețea de socializare. Ukraine Weapons Tracker noteaza ca lansatorul…

- Guvernul Ucrainei a predat, de la inceputul razboiului și pana in prezent, cadavrele a peste 400 de militari rusi cazuti in lupta. Rusia ”le recupereaza in secret”, evitand sa o faca public pentru ca populatia sa nu vada acest lucru, a declarat Irina Veresciuk, viceprim-ministru responsabil cu reintegrarea…

- Ucraina a anuntat, miercuri, ca a realizat cel mai mare schimb de prizonieri cu Rusia, fiind vorba de 144 de soldati, inclusiv 95 de ”aparatori ai Azovstalului”, otelaria din Mariupol (sud-est), care aparasera acest oras-port asediat de armata rusa timp de cateva saptamani inainte de a se preda, relateaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri liderilor statelor NATO ca tara sa are nevoie de mai multe arme si de bani, circa 5 miliarde de dolari pe luna, pentru a se apara in fata agresiunii Rusiei, el sustinand ca ambitiile Moscovei nu se opresc la Ucraina, potrivit agenției AFP.…

- Zeci de rachete au fost trase din Belarus, aliatul diplomatic al Moscovei, catre regiunea de frontiera Cernihiv, in Ucraina, situata la nord-est de Kiev, anunta sambata armata ucraineana, relateaza AFP. „In jurul orei (locale) 5.00 (si ora Romaniei), regiunea Cernihiv a fost bombardata masiv cu rachete.…

- O refugiata ucraineanca, aflata acum in Marea Britanie, și-a recunoscut obiectele din casa ei din Ucraina, intr-o poza publicata dupa ce rușii au facut noi cuceriri in estul țarii, scrie BBC. Alina Koreniuk a spus ca o cutie care apare in poza conține un boiler nou pe care ucraineanca l-a cumparat cu…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, joi, ca elevii care provin din Ucraina se vor putea inscrie la liceu, fara sustinerea examenului de Evaluare Nationala. Ministrul Educatiei a precizat ca se da posibilitatea inscrierii elevilor care provin din Ucraina, fara sustinerea examenului de Evaluare…

- Rusia a desfașurat delfini antrenați in timpul invaziei sale in Ucraina pentru a proteja o baza navala din Marea Neagra, transmite Institutul Naval al SUA. Potrivit Institutului Naval al SUA, Marina rusa a amplasat doua țarcuri pentru delfini la intrarea in portul Sevastopol, adapostite chiar in interiorul…