- Tanara de 19 ani, din Sibiu, a murit la spitalul din Mediaș, informeaza Mediafax. Ea avea mai multe comorbiditați. Potrivit sursei citate, conform datelor oferite de Spitalul Municipal Mediaș, ”pacienta in varsta de 19 ani a fost internata in data de 25 noiembrie in stare generala alterata, cu insuficiența…

- Un baiat in varsta de doar 3 ani, din Brașov, a murit dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Copilul avea și alte afecțiuni medicale, potrivit Grupului de Comunicare Strategica.113 persoane și-au pierdut viața in ultimele 24 de ore din cauza infecției cu coronavirus. Dintre acestea, un deces a fost…

- Pe lista celor 130 de persoane care au murit din cauza infectarii cu COVID-19 in ultimele 24 de ore se afla și o fetița de patru ani. Aceasta aveacomorbiditați, inclusiv imunodeficiența celulara. Este al treilea copil caremoare in Romania din cauza coronavirusului.In data de 11 octombrie, un baiat de…

- Ziarul Unirea Cinci NOI DECESE in Alba ale unor pacienți cu COVID-19: Un barbat și patru femei, cu afecțiuni preexistente, au murit din cauza coronavirusului Cinci noi decese al unor pacienți infectați cu COVID-19 au fost raportate miercuri, 4 noiembrie 2020, la nivelul județului Alba, in ultimele 24…

- Un baiat de doar 4 luni, internat in spitalul din Sibiu, a murit a murit din cauza noului coronavirus.Citește și: Mihai Margineanu sare in apararea lui Dan Bittman: Oile nu asculta! Ele doar injura și se enerveaza Bebelușul avea și alte afecțiuni grave, iar infecția cu noul coronavirus…

- Sistemul sanitar pare ca a ajuns la epuizare, dovada fiind erorile grave care au loc in fiecare zi. Pacienți in stare critica sunt plimbați de la un spital la altul, iar medicii ridica din umeri in fața unor situații de viața și de moarte. Dupa cazul fetiței de trei ani, care a inghițit o moneda […]…

- Ion Aliman, primarul din Deveselu, care a murit pe data de 17 septembrie, in urma infectarii cu COVID-19, a caștigat alegerile locale de duminica. Acesta a obținut 1.020 de voturi din 1.600 exprimate,...