Stiri pe aceeasi tema

- Ben Affleck și Jennifer Lopez au fost recent martorii unui incident neașteptat. Samuel, baiatul in varsta de 10 ani al actorului, s-a urcat la volanul unui bolid și a lovit o mașina de lux parcata, transmite TMZ . Momentul a fost filmat, iar imaginile sunt publice. Duminica, 26 iunie, Ben Affleck, fiul…

- Eveniment Accident mortal la Calmațuiu / Un barbat de 62 de ani a decedat dupa ce a fost acroșat de mașina condusa de un tanar iunie 15, 2022 08:29 Marți, 14 iunie, orele 23:33, Poliția municipiului Roșiori de Vede a fost sesizata prin apel de urgența 112, cu privire la faptul ca in comuna Calmațuiu,…

- O masina a cazut, duminica, in raul Arges, in zona Barajului Mihailesti, judetul Giurgiu. Trecatorii au prins masina in chingi pentru a nu se scufunda. Soferul, in varsta de 34 de ani, a reusit sa iasa, fiind transportat la spital. "Interventie de urgenta in zona barajului de la Mihailesti, acolo unde…

- La data de 26 mai, in jurul orei 14:45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești- Biroul Rutier au fost sesizați despre faptul ca pe Șoseaua Vestului din municipiu a avut loc un accident rutier. Din primele verificari a reieșit faptul ca o femeie in varsta de 35 de ani care se…

- UDPDATE ora 20:40 „Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea autoturismul pe strada Dorobanți(in zona pieței) dinspre strada Horticolei catre Aleea Sporturilor, un șofer in varsta de 27 de ani, din Maracineni, a surprins și accidentat un pieton care s-ar fi angajat in traversarea neregulamentara…

- Accident rutier in VacareniIn seara zilei de 6 mai 2022, politistii tulceni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier intre un autoturism si un pieton, pe DE 87, judetul Tulcea.Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului, a reiesit faptul ca, un barbat,…

- Un tanar in varsta de 20 de ani a murit dupa ce autoturismul in care se afla in calitate de pasager a ajuns intr-un lac de acumulare. Tanara aflata la volan, in varsta de 18 ani, a reusit sa se salveze. Accidentul a avut loc miercuri dupa- amiaza, in jurul orei 14:00, in satul Marcea din comuna valceana…

- Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe Șoseaua Pogonele, pe direcția Smeeni catre Buzau, de catre un șofer buzoian, in varsta de 23 de ani, a pierdut controlul asupra direcției și a ieșit in afara parții carosabile, intrand in coliziune cu un copac marginal. Accidentul…