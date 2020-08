Stiri pe aceeasi tema

- Sora mai mica a actritei Sharon Stone, Kelly, a fost internata in spital dupa ce a fost diagnosticata pozitiv pentru coronavirus, scrie revista People., potrivit news.ro.Actrita, in varsta de 62 de ani, a publicat pe Instagram fotografii din salonul de spital, impreuna cu un mesaj pentru cei care…

- Actrita, in varsta de 62 de ani, a publicat pe Instagram fotografii din salonul de spital, impreuna cu un mesaj pentru cei care nu poarta masca. "Sora mea Kelly, care are deja lupus, acum are Covid-19. Aceasta este camera ei de spital. Unul dintre voi care nu poarta masca a facut asta", a scris Stone. …

- Liberalii maramureseni anunta ca au pus lacat pe sediul organizatiei judetene dupa ce un membru al PNL a fost infectat cu COVID-19. Potrivit unui comunicat de presa PNL Maramures ia masuri de preventie in contextul pandemiei de Coronavirus, in urma confirmarii unui caz de infectare in cadrul organizatiei.…

- Jucatoarea rusa de tenis Svetlana Kuznetova, laureata la US Open in 2004, a anuntat ca nu va participa la turneul de Mare Slem de la Flushing Meadows din acest an, invocand temerile legate de pandemia de Covid-19, informeaza AFP. "Din cauza situatiei defavorabile datorate coronavirusului,…

- Cantareata americana Madonna, care a dezvaluit in urma cu doua luni ca a fost la inceputul primaverii infectata cu noul coronavirus, a fost cenzurata de Instagram din cauza unui clip despre o teorie conspirationista privind Covid-19, potrivit BBC, potrivit news.ro.Contul ei de Instagram este…

- Belgia a raportat marti zero decese legate de noul coronavirus in precedentele 24 de ore, pentru prima data dupa 10 martie, reusind sa aduca sub control epidemia dupa ce a devenit tara cu cel mai mare numar de victime raportat la numarul de locuitori, transmite Reuters,

- Nick Cordero a murit dupa 95 de zile petrecute in spital. S-a luptat timp de 3 luni pentru viața sa, dar complicațiile aparute in urma infectarii cu COVID-19 i-au fost fatale. Starul Brodway s-a stins din viața ieri, pe patul unui spital din Los Angeles. Tragica sa trecere in neființa a fost anunțata…

- Micutul devine astfel cea mai tanara victima a COVID-19 in Regatul Unit, tara care joi a inregistrat 135 noi decese provocate de aceasta boala, in timp ce bilantul total oficial al deceselor anuntat de guvernul de la Londra ajunge la 42.288 de morti, din cei 300.469 de pacienti confirmati. Pana in prezent…