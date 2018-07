Stiri pe aceeasi tema

- Jucatori din toata lumea vin sa se pregateasca in tabara “Train Like a Pro” organizata de Academia Victor Hanescu. Tabara “Train Like a Pro” este un eveniment anual organizat de Academia Victor Hanescu ce se adreseaza copiilor cu varsta intre 10 si 16 ani. A IV-a editie a taberei “Train Like a Pro”…

- FC Argeș mai are de jucat in ultima etapa a campionatului de eșalon secund partida cu UTA care se va disputa pe stadionul Nicolae Dobrin, maine dupa amiaza, cu incepere de la ora 18.00. Antrenorul Emil Sandoi se gandește deja la sezonul care urmeaza in care piteștenii vor avea ca obiectiv promovarea…

- Un copil de 7 ani din comuna Merisani, judetul Arges, a fost umilit si batut in curtea unei gradinite, de alti cinci copii, care l-au pus sa manance iarba si melci. Totul a fost filmat, iar imaginile au ajuns la politisti, care au deschis o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat din Curtea de Arges si-a incheiat socotelile cu viata la barajul Noaptes, din judetul Arges. Descoperirea macabra a fost facuta de un militar, care, in timpul unei aplicatii, a zarit, prin binoclu, trupul barbatului.

- Echipajele SMURD au intervenit la 33 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, iar la 4 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de prim ajutor calificat și un echipaj de prima intervenție și comanda au intervenit in localitatea…

- Printre tot felul de somitați invitate, cumva, organizatorii au crezut ca este necesar sa il cheme la respectivul eveniment și pe Dani Mocanu. Iar acesta, manelist celebru pentru versurile inspirate din viața infractorilor, cercetat penal intr-un dosar de proxenetism transfrontalier, și-a luat hainele…

- Neatenția și vorbitul la telefon pot avea consecințe extrem de grave. O fata de 12 ani din Curtea de Argeș a alunecat de pe bordura și a cazut in fața unei mașini, in timp ce vorbea la telefon.