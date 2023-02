Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 18 ani tocmai a obținut 48 de milioane de dolari canadieni (35,8 milioane de dolari), devenind cea mai tanara persoana din Canada care a caștigat vreodata un premiu atat de mare. Dar, in timp ce mulți adolescenți inzestrați brusc cu o avere de neimaginat ar putea sa o ia razna,…

- La doar 18 ani, Juliette Lamour a castigat marele premiu la loterie, de 48 de milioane de dolari canadieni (aproximativ 35 de milioane de dolari), chiar la prima incercare, astfel ca a apelat imediat la un consilier financiar, adica la tatal ei Kevin, scrie BBC. Ea a devenit cel mai tanar canadian care…

- Comșa Simion Sorin, un concurent din Alba Iulia a caștigat marele premiu la concursul de dat palme RSF Slap. Acesta a primit pentru rezistența sa 5.000 de euro din partea organizatorilor. „Dupa 10 runde din ultimul meci din semifinala și o rezistenta de fier pe tot parcursul concursului, a reușit sa…

- Madalin Cirje a primit cele mai multe voturi din partea publicului și a plecat acasa cu premiul cel mare, in valoare de 20.000 de euro. Concurentul a postat un mesaj in mediul online in care a ținut sa le mulțumeasca fanilor pentru tot sprijinul lor.

- CARAȘ-SEVERIN – A spus-o chiar șeful județului, vizavi de felul in care s-a tot rasturnat situația conducerii Spitalului Județean de Urgența Reșița! Povestea schimbarii și reschimbarii conducerii SJUR nu e noua, iar problema datoriilor istorice care se tot rostogolesc de-a lungul anilor este departe…

- "Galați e totul pentru mine, ori de cat ori ajung in Romania merg la Pechea, la parintii mei. Sunt mandru ca sunt omul are a plecat din Galați de la Pechea, tocmai in Canada și a devenit campion mondial. NU poate fi un loc mai frumos ca acasa, mama ma așteapta cu sarmale de fiecare dataLucian Bute a…

- Anisia Gafton a oferit prima reacție dupa ce a caștigat. Celebra comedianta a reușit sa ramana in joc și sa suporte probe extrem de grele sau condițiile dificile. Ce s-a intamplat in viața sa dupa pauza aceasta și cum se simte acum? Ce spune iubitul ei despre reușita ei și care sunt reacțiile primite…

- Selly, unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri, din Romania a vorbit in cadrul unui interviu despre banii pe care i-a caștigat de-a lungul timpului. Din anul 2012 este creator de conținut, dar abia 5 ani mai tarziu a primit o suma uriașa de bani pentru un contract de imagini. Pe canalul de YouTube, Selly…