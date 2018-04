O tânără de 18 ani a răsturnat cu maşina pe DN71 Soferita de doar 18 ani se indrepta spre Targoviște, iar la un moment dat a pierdut controul volanului și s-a rasturnat pe campul din vecinatatea DN 71. Un alt șofer, martor la accident, a sunat imediat la 112 și a cerut ajutorul celor de la ambulanța. Un echipaj de la SAJ Dambovița a sosit la fața locului și i-a acordat ingrijiri șoferiței. Tanara a suferit rani la maini, dar a fost preluata de ambulanța și dusa la Spitalul Județean de Urgența din Targoviște, pentru mai multe investigații. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa și urmeaza sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

