Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit intr-un accident produs pe breteaua de legatura dintre A1 și DN7, din Sibiu, de un tanar de 22 de ani, care nu avea permis de conducere, au stabilit polițiștii. Atat el, cat și pasagerul, ambii din Hunedoara, au murit. Poliția Sibiu a transmis, vineri dimineața, ca in urma verificarilor…

- Un microbuz care ar fi fost inmatriculat in Romania a fost implicat intr-un accident nimicitor, pe o autostrada din Ungaria. Impactul cu un TIR a fost atat de puternic, incat șoferul vehiculului a murit pe loc. Informația a aparut, inițial, pe un grup de Facebook Info Trafic 24, iar mai mulți urmaritori…

- Grav accident rutier in localitatea Brețcu, județul Covasna. Conform informațiilor furnizate de Centrul Infotrafic, șoferul unui camion a pierdut controlul direcției de mers și a intrat in scara unui bloc. Șoferul a decedat in urma impactului.

- Cel puțin 15 persoane au murit in urma unui accident pe autostrada. Victimele sunt dintr-un autobuz ce transporta batrani din Canada. Accidentul de pe autostrada din Canada s-a soldat cu cel putin 15 persoane decedate si alte zece ranite. Impactul s-a produs in cursul zilei de joi, in centrul Canadei.…

- Pompierii galațeni au intervenit pentru descarcerarea unei femei de 40 de ani care a fost implicata sambata, 10 iunie, intr-un grav accident rutier. Fiica ei a fost transportata cu elicopterul SMURD la spitalul de pediatrie din Galați.

- Un șofer de 52 de ani și-a pierdut viața, vineri, intr-un accident infiorator! Nenorocirea a avut loc dupa ce barbatul a pierdut controlul direcției de deplasare și a lovit napraznic un camion, pe DN 6, la ieșirea din Orșova. Barbatul decedat era din Craiova. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe autostrada A1, in apropiere de Arad. Un șofer a fost ranit dupa ce s-a izbit cu mașina de un autocamion. „In ziua de 9 iunie, in jurul orei 13:45, pe autostrada A1, km. 531, calea 1, a avut loc un eveniment rutier. Din cercetari, a reieșit ca un […]…

- Accident rutier pe autostrada A1, in județul Timiș, in zona Remetea Mare, pe sensul de mers Timișoara spre Arad. In evenimentul rutier au fost implicate... The post Accident pe autostrada A1, pe sensul de mers Timișoara spre Arad. O autoutilitara a intrat intr-un camion appeared first on Special Arad…