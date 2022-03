Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, medicul Alexandru Calancea, a anunțat, astazi, la Radio Top, ca pana acum aproximativ 50 refugiați din Ucraina au ajuns la Unitatea de Primire a Urgențelor. El a precizat ca, ieri, pe secții erau internați șapte refugiați, dintre care…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, medicul Dan Teodorovici, a anunțat ca, incepand cu data de 24 februarie și pina astazi, in Unitatea de Primire a Urgențelor au fost consultați 46 de refugiați, din care 24 de copii. El a informat ca au fost internați…

- O fetița din Ucraina a inmuiat inimile voluntarilor și a lasat o femeie cu lacrimi in ochi dupa ce și-a oferit jucaria in semn de mulțumire pentru mancarea primita. Mii de ucraineni, in mare parte mame cu copii, au parasit țara, fugind din calea razboiului. Unii s-au oprit la neamuri, alții tranziteaza…

- O femeie din orașul Odesa, Ucraina a nascut un baiețel la Institutul Mamei și Copilului. Aceasta a venit in Republica Moldova in noaptea zilei de 27 februarie. Ministerul Sanatații anunța ca bebelușul impreuna cu mama se simt bine.

- Unitatea de Primire a Urgențelor de la Spitalul Județean Suceava ar mai avea nevoie de opt medici specialiști. Anunțul a fost facut de medicul-șef al UPU-SMURD Suceava, dr. Cirlan Liviu in cadrul unei ședințe de lucru la care a fost prezent prefectul județului, Alexandru Moldovan. Dr. Liviu Cirlan a…

- Primarul de Radauți, Bogdan Loghin, susține ca Spitalul Municipal iși face datoria și are o relație corecta cu Spitalul Județean Suceava. Asta, dupa ce Spitalul Radauți a intirziat, pina zilele trecute, sa suplimenteze numarul de paturi alocate bolnavilor de COVID, așa cum solicitase de mai multa vreme…

- Așteptarea a luat sfarșit! Mara Banica a nascut astazi dimineața o fetița perfect sanatoasa. Proaspata mamica a facut primele declarații de pe patul de spital. Și ea și micuța sunt bine. In aceasta dimineața, cu puțin timp dup ora 7, jurnalista a adus pe lume cel de-al doilea copil. Mara Banica, in…

- O femeie in varsta de 40 de ani, insarcinata, a stat timp de doua luni internata la Terapie Intensiva in Timișoara, din cauza COVID-19, și a nascut o fetița perfect sanatoasa. Din respect pentru medicul care a ingrijit-o pe mama, fetița poarta numele medicului, Adelina.