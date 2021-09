Stiri pe aceeasi tema

- Caz misterios intr-o localitate din Bacau. Vasile Gorgos, 93 de ani, dat disparut acum trei decenii si despre care se credea ca a murit, s-a intors acasa, la Buhoci, relateaza publicația locala Deșteptarea . Minunea s-a petrecut a sfarșitul lunii trecute, cand nonagenarul a aparut ca din senin. Vecinii…

- Daniela Nița, șefa firmei pirotehnice inculpata in Dosarul Colectiv, a fost gasita moarta. Femeia primise cea mai mare pedeapsa in prima instanța, de 12 ani și 8 luni. La finalul lunii septembrie urma sa fie data decizia finala in dosarul Colectiv.

- Astazi, in jurul orei 4.50, politistii din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au fost sesizati, prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca sotia sa ar fi decedat in timp ce dormea, in locuinta comuna din comuna Tortoman.

- O adolescenta de 13 ani din Ploiești a fost data disparuta de parinți acum cateva zile. Din fericire, oamenii legii au gasit-o pe fata, insa in alt județ, respectiv in Galați. Se incearca acum descoperirea motivului pentru care minora tot fuge de langa parinți, fiind vorba despre a doua sa plecare voluntara…

- Violența in familie/modalitatea omorului. In baza delegarii Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș este abilitat sa comunice urmatoarele: ”La data de 7 iulie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de…

- Alarma a fost data joi seara, in jurul orei 9.30. Raisa Florentina, in varsta de 5 ani si 7 luni, a disparut de acasa, din localitatea Gavanesi, comuna Sageata. Parintii ei au sunat la 112 si imediat a...

- Un barbat de 47 de ani, din Sageata, a fost dat in urmarire dupa ce a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Polițiștii de la Secția de poliție rurala Maracineni au fost sesizați cu privire la dispariția lui pe 28 iunie. Din verificari s-a stabilit ca ultima data barbatul, Aurelian Ceauș, ar fi … Articolul…

- Fetita de 8 ani care a disparut luni de la domiciliul parintilor, dintr-o localitate din comuna Dagata, a fost gasita in cursul zilei de marti la un canton dintr-o padure, fiind demarate anchete de catre reprezentantii Politiei si ai Protectiei Copilului pentru a afla cum a disparut aceasta de acasa.…