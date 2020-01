O tanara de 16 ani din Rusia a devenit campioana Europei la patinaj artistic O tanara patinatoare din Rusia de doar 16 ani a devenit sambata campioana europeana absoluta in patinajul artistic, in proba femninina de la Campionatul European, desfasurat in aceasta perioada la Graz in Austria.



Frumoasa Alena Kostornaia a castigat medalia de aur la Europene, pe un podium suta la suta rus, asa cum s-a intamplat si in proba de perechi la Graz.



Alena Kostornaia, 16 ani, s-a clasat pe primul loc, in fata compatrioatelor Anna Scerbakova si Alexandra Trusova, ambele 15 ani, care au realizat in premiera in programul lor totusi sarituri cvadruple.



