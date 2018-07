Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un sfert din bucureșteni a jucat macar o data la sloturi in ultimul an. Aceasta este una dintre concluziile unui studiu realizat de GfK Romania, care contrasteaza cu știrile care vin de pe piața de...

- Ploile inseamna rod pentru recolta, viata pentru camp, insa nu toate sunt bune, nu toate vin cand trebuie si pleaca la timp. De aceea, taranul roman se roaga tot anul la Dumnezeu sa-i trimita ”ploaie la vreme si ploaie buna”, pentru ca exista si ploaia rea, ploaia paguboasa, blestemata, pricinuita de…

- Ministrul Carmen Dan, a precizat vineri, drept raspuns la numeroasele comentarii negative pe care le-a primit dupa postarea privind condamnarea lui Liviu Dragnea, ca dreptul la exprimare este neingradit indiferent de opinie si ca nu o sa isi inchida pagina de Facebook, desi unii se asteptau.

- O creatoare de modE celebrE a fost gEsitE moartE, in propriul apartament, la varsta de 55 de ani. Designerul Kate Spade, care a aprovizionat magazine din toatE lumea cu hainele ei, s-ar fi sinucis, informeazE BBC.

- Cantareata belgiana Claudine Luypaerts, cunoscuta sub numele de Maurane, a fost gasita moarta luni seara la domiciliul sau din Bruxelles, la varsta de 57 de ani, la cateva zile dupa ce isi anuntase pe retelele de socializare reintoarcerea pe scena dupa zece ani de absenta.

- Rodica Paleologue, o romanca in varsta de 60 de ani, stabilita de mai bine de 30 de ani la Paris, face furori in lumea modei internaționale. A inceput sa lucreze ca manechin senior in urma cu șapte ani, iar de atunci face fotografii și defileaza pentru cele mai importante case de moda. Celebrul manechin…