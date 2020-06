Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 60 de ani, din Brașov, are o noua șansa la viața, dupa ce neurochirurgii de la Sibiu i-au extirpat o tumoare gigant, care ii comprima creierul. Intervenția a durat 4 ore și s-a incheiat cu bine, pacientul fiind in stare stabila, potrivit Mediafax.

- Alte zece persoane, cu varste cuprinse intre 60 și 84 de ani, au murit din cauza noului coronavirus in Romania, astfel ca bilanțul total al deceselor inregistrate in țara noastra a urcat luni la 982, potrivit unei informari difuzate de Grupul de Comunicare Strategica. In cursul zilei de luni, autoritațile…

- UPDATE 19.00 Deces 973 Femeie, 60 ani, județ Botoșani. Data confirmare: 01.05.2020. Data deces: 10.05.2020. Comorbiditați: Insuficiența renala cronica. Deces 974 Barbat, 84 ani, județ Bacau. Data confirmare: 28.04.2020. Data deces: 11.05.2020. Comorbiditați: Demența, Hemoragie digestive superioara,…

- O femeie de 65 de ani, diagnosticata cu COVID-19, a suferit, marți, o interventie neurochirurgicala. Ea avea o tumora cerebrala, iar starea ei s-a inrautatit, asa ca medicii au operat-o de urgenta.Cazurile extreme cer masuri extreme. Medicii de la Spitalul de Neurochirugie din Iasi au operat…

- O femeie din judetul Suceava, diagnosticata cu tumora cerebrala si confirmata ca fiind infectata cu noul coronavirus, a fost operata, in cursul serii de luni, de o echipa de sapte specialisti de la Spitalul de Neurochirurgie "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iasi.Cel care a condus echipa medicala care a…

- Premiera la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi unde o pacienta cu coronavirus a fost operata pentru ca avea o tumora cerebrala. Interventia s-a desfasurat in conditii speciale. Cei sapte membri ai echipei au fost echipati cu combinezoane si echipamente de protectie astfel incat sa fie evitata o eventuala…