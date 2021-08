Stiri pe aceeasi tema

- Tulpina Delta a inceput deja sa puna stapanire și pe Romania, astfel in urma numarului crescut de cazuri Covid-19 sunt așteptate noi restricții. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a vorbit chiar astazi despre masurile care vor fi luate, cat și despre conditiile in care se vor desfasura marile adunari,…

- Romania a inregistrat 312 de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, dintre care un sfert in Capitala. Creșterea este semnificativa fața de ziua precedenta, cand au fost raportate 181 de cazuri. Au fost declarate, de asemenea, patru decese. In secțiile de Terapie Intensiva sunt 86 de pacienți…

- APEL UMANITAR pentru un tanar, fost jucator de fotbal la mai multe echipe din Alba, bolnav de cancer, care are nevoie de ajutor pentru un tratament costisitor APEL UMANITAR pentru un tanar, fost jucator de fotbal la mai multe echipe din Alba, bolnav de cancer, care are nevoie de ajutor pentru un tratament…

- Cea de-a 25-a editie a Festivalului Filmului Francez sta sub semnul bucuriei si al optimismului, a declarat directoarea generala a Institutului Francez din Romania, Helene Roos, joi, cu prilejul deschiderii evenimentului, la Cinema Elvire Popesco din Capitala. De asemenea, ea a spus ca…

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro . Pentru Miruna-Andreea Bejan, din Galați, clepsidra timpului se golește cu viteza amețitoare și, fiecare zi scursa, ar putea fi și ultima…

- Așteptarea a luat sfarșit pentru fanii lui Like Creața. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite s-a gandit sa le faca o bucurie fanilor ei, astfel ca le-a impartașit primele imagini de la botezul fiicei sale, Eza Ștefania. Totodata, frumoasa vloggerița le-a dezvaluit internauților ce semnificație spcieaciala…

- Acest lucru îl demonstreaza și cei patru salvatori SMURD, care, în pofida condițiilor meteo neprielnice, au urcat la bordul elicopterului pentru a salva o viața din Republica Moldova. S-au împlinit 5 ani de atunci și puțini și-au amintit despre acești bravi eroi ai neamului românesc.…

- De foarte mulți ani Romania se confrunta cu mormanele de gunoaie aruncate peste tot. In același timp, lipsa de civilizație a unora face ca strada sa devina loc de gunoi, mulți aruncandu-le pe unde nimeresc. De la ambalaje, sticle și pana la mucuri de țigara, este imposibil sa nu le regasești, chiar…