Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat in Marea Britanie arata ca unii dintre pacienții care se resimt și la luni de zile dupa vindecarea de COVID au sechele pulmonare ascunse, ce nu pot fi depistate la radiografie sau la CT. Au putut fi localizate folosind o noua metoda de scanare cu gaz xenon, informeaza TVR . Sunt persoane…

- Hanka Horka, o cantareața din Cehia in varsta de 57 de ani, a murit din cauza COVID-19. Artista, care facea parte dintr-o formație cunoscuta in Cehia, a decis sa se infecteze intenționat cu COVID-19, ca sa nu se vaccineze impotriva coronavirusului. Fiul ei spune acum ca mișcarea antivaccinista „a ucis-o”,…

- In plin val 5 al pandemiei, in Marea Britanie, din ce in ce mai mulți medici au ajuns pacienți. Din aceasta cauza, in spitalele Covid este o criza acuta de personal, așa ca armata vine in ajutor.

- Mikel Arteta, antrenorul echipei Arsenal Londra, nu se va afla pe banca la meciul de sâmbata cu Manchester City din Premier League, dupa ce a fost testat pozitiv la Covid-19, a anuntat, miercuri, gruparea ''tunarilor'', citata de Reuters.Arsenal ocupa locul patru în…

- Antrenorul echipei Arsenal Londra, Mikel Arteta, a fost depistat infectat cu virusul Covid-19, motiv pentru care nu ii va putea conduce pe „tunari” la meciul de sambata cu Manchester City, din Premier League. „Mikel a intrat in izolare, conform instructiunilor guvernamentale, si ii dorim sa se faca…

- Suspiciune de Omicron la un bebeluș din Pitești! Daca ceea ce cred medicii de la spitalul de Pediatre din oraș se și adeverește, inseamna ca avem de-a face cu cel mai tanar pacient din Romania infectat cu tulpina sud-africana. Suspiciune inalta de Omicron la un bebeluș de un an Un bebeluș in varsta…

- Actorul Geoffrey Rowe, cunoscut pentru interpretarea personajului Jethro, a murit la varsta de 72 de ani. Comediantul s-a stins din viața la scurt timp dupa ce a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2.

- In primavara anului trecut, coronavirusul oprea lumea in loc, iar națiunile se grabeau sa-și inchida economiile de frica virusului necunoscut. Oamenii acceptau restricțiile cu gandul ca viața va reveni la normal in doar cateva saptamani. 1 an și 8 luni mai tarziu, intrebarea „cand vom reveni la normalitate”…