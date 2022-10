Stiri pe aceeasi tema

- O veste neașteptata a cutremurat showbiz-ul romanesc. O vedeta autohtona a ajuns dupa gratii din cauza traficului de droguri. Barbatul a fost prins de DIICOT și este arestat pentru vanzarea masiva de canabis. Despre cine este vorba și cand a avut loc arestarea lui.

- Vara 2022 a fost una in care ne-am bucurat de o revenire la normalitate in ceea ce priveste viata sociala, pe intreg teritoriul judetului Alba fiind organizate nenumarate evenimente. Ca in fiecare an, lunile de vara implica nenumarate activitati din toate punctele de vedere, de la distractie si zile…

- S-a incheiat cea de-a cincea ediție a Targului Imobiliar Timișoara TIT. Timișorenii au avut ocazia, timp de doua zile, sa cunoasca in detaliu oferta tuturor actorilor din industria imobiliara din Timișoara și imprejurimi. Au fost doua zile pline, in care cei interesați au putut pune bazele unor discuții…

- McLaren a anunțat ca australianul Oscar Piastri, in varsta de 21 de ani, va conduce pentru echipa de Formula 1 in 2023. Oscar, campionul Formula 2 din 2021, ii va lua locul altui australian, Daniel Ricciardo, al carui viitor in F1 este incert in aceste momente. Pe 2 august, la scurt timp dupa ce Fernando…

- Primaria Aiud a anunțat ca SC Apa CTTA Alba a transmis ca lucrarile de extindere a rețelelor de canalizare din Aiudul de Sus se apropie de final. „Lucrarile de extindere a rețelelor de canalizare din Aiudul de Sus se apropie de final. SC „APA CTTA” S.A. Alba ne-a comunicat faptul ca pentru efectuarea…

Echipa Aeroportului International Craiova i-a contactat pe italienii care doreau sa ajunga in vacanta la Cracovia, dar au aterizat la Craiova, acestia spunand ca, in ciuda incidentului, vacanta lor "merge foarte bine".

- Iranul se declara pregatit sa accepte textul final elaborat la Viena in vederea unei salvari a Acordului nuclear din 2015, cu conditia ca acesta sa fie insotit de un anumit numar de asigurari, anunta vineri agentia oficiala iraniana de presa Irna, relateaza AFP.

Romanian athlete Catalin Chirila qualified, on Thursday, directly in the final of the 1,000 m single canoe event of the Canoe-Kayak World Championships in Halifax (Canada), after succeeding the same thing a day before in the 500 m race.