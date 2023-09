Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au fost printre cei mai numeroși turiști straini din BulgariaVizitatorii straini au efectuat in luna iulie 1,8 milioane de calatorii in Bulgaria, cu 19,7% mai multe decat in perioada similara a anului trecut, transmite Novinite, conform Agerpres. Cele mai multe vizite in Bulgaria au…

- Cazul femeii care a murit la Unitatea de Primiri Urgente Baneasa, judetul Constanta, a fost analizat de secretarii de stat din Ministerul Sanatatii, iar potrivit raportului intocmit, consultat de News.ro, ”nu poate fi identificata o relatie de cauzalitate intre decesul pacientei si timpul de raspuns…

- Operația a fost facuta de prietena acesteia care nu avea pregatirea necesara. Ea ar fi urmat doar un curs de doua saptamani, unde a primit o diploma și pentru care a platit 154 de lire sterline, relateaza The Mirror .Intervenția a avut loc chiar in casa celei care a facut operația, care nu avea pregatirea…

- Intervenție chirurgicale ale Danei Roba sunt departe sa se fi terminat! Make-up artistul urmeaza sa fie supusa unor operații estetice, dupa ce a ramas cu cicatrici grave. Medicii vor incerca sa ii reconstruiasca fruntea și degetele, care au avut de suferit in urma loviturilor cu ciocanul din partea…

- Ploile torentiale care au afectat regiunea Marii Negre din Turcia au dus la inundatii si alunecari de teren, iar o persoana si-a pierdut viata in provincia nordica Samsun, a anuntat luni ministrul Transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, potrivit agentiei DPA.Unele drumuri au fost inchise din cauza…

- Incident tulburator la Spitalului Municipal din Hunedoara. O femeie a murit, dupa ce s-a aruncat de la etajul doi al unitatii medicale. Medicii au incercat in zadar sa ii salveze viata. Ancheta este in curs de desfasurare. O femeie de 59 de ani a murit dupa ce s-a aruncat miercuri de la etajul doi al…

- Un avion care zbura dinspre Grecia spre Polonia a aterizat de urgenta la Otopeni dupa ce un pasager a acuzat stari de rau. Aeronava a aterizat de urgenta la Bucuresti, dar din pacate nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea persoanei respective. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l ajuta…