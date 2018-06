O tânără aflată sub influenţa drogurilor a omorât un om pe trecerea de pietoni O tanara in varsta de 20 de ani din Targoviste este cercetata pentru comiterea mai multor infractiuni, dupa ce sambata dupa-amiaza a lovit mortal o persoana care traversa strada pe trecerea de pietoni, iar analizele preliminare facute soferitei au aratat ca tanara era drogata cu cocaina si cu un compus psihoactiv care se gaseste in The post O tanara aflata sub influenta drogurilor a omorat un om pe trecerea de pietoni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- O tanara de 20 de ani, aflata la volanul unei masini, a accidentat mortal un pieton pe o strada din Targoviste. Certarile Politiei au aratat ca soferita consumase droguri inainte sa se urce la volan.

- Analizele preliminare facute soferitei au aratat ca tanara era drogata cu cocaina si cu un compus psihoactiv care se gaseste in cannabis. Potrivit politiei judetene Dambovita, accidentul s a produs sambata dupa amiaza pe Calea Bucuresti din municipiul Targoviste.Soferita aflata la…

- Accident mortal in municipiul Targoviște, Calea București. Un barbat a fost lovit in plin pe trecerea de pietoni. Din primele date , se pare ca barbatul se angajase in traversarea strazii pe trecerea de pietoni, deplasandu-se pe langa bicicleta, moment in care a fost spulberat de un autoturism…

