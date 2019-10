Stiri pe aceeasi tema

- Iubita unui student de la Facultatea din Boston a fost condamnata pentru ca și-ar fi împins iubitul, student la Universitatea din Boston, sa se sinucida chiar în ziua absolvirii. Ea l-ar fi abuzat fizic, verbal și psihologic, potrivit Sky News.Procurorii au condamnat-o pe Inyoung You,…

- O profesoara de romana din Faget a șocat parinții unui elev! Aceștia au descoperit in telefonul baiatului peste 100 de mesaje trimise de cadrul didactiv, in care aceasta ii declara iubirea și ii spunea tot felul de lucruri indecente.

- Este cel mai frecvent dintre cancere, poate migra si la alte organe si inregistreaza cel mai mare procent de mortalitate. Care sunt cifrele infioratoare despre cancerul de san si de ce trebuie sa ne ferim.

- Ajunul Craciunului din 1455 a fost unul memorabil pentru Vlad Țepeș. Un mare cuceritor, domnitorul, in varsta de 24 de ani la acea vreme, s-a indragostit pe loc. Doua cosițe blonde și doi ochi albaștri i-au venit de hac. Numele fetei care i-a furat inima era Katharina. Avea doar 17 ani și se chinuia…

- Catalin Botezatu s-a intors din Turcia, acolo unde a trecut printr-o operație destul de dificila pentru inlaturarea unei tumori la colon de natura canceroasa. Indragitul designer a facut prima declarație in acest sens și, fiind cuprins de emoții, nu și-a putut stapani lacrimile. Catalin Botezatu, vizibil…

- Omul de afaceri Jeffrey Epstein a semnat un testament cu doua zile inainte sa se sinucida intr-o inchisoare din New York. Si-a incredintat averea, aproape 580 de milioane de dolari, unui trust cu beneficiari necunoscuti. 56 de milioane sunt cash. O astfel de metoda este folosita pentru a proteja confidentialitatea…